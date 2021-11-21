Mardinli kapıcının fosil aşkı

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik (27), boş zamanlarında araziye çıkarak fosil ve bölgeye özgü taşları topluyor. 5 yılda binlerce taş ve fosil toplayıp oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergileyen Çelik, ileride kentte bir doğa müzesi kurmayı hedefliyor.

Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, boş zamanlarında araziye çıkıp taş ve fosil toplamaya başladı. Çelik, 5 yılda çok sayıda ammonit, gastprod, ağaç, deniz kabuğu ve salyangoz fosilleri buldu. Mahmut Çelik, oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergilemeye başladı.

Taş ve fosillerin yanı sıra antika ürünleri de sergileyen Çelik, hedefinin koleksiyonunu zenginleştirerek Mardin'de bir doğa müzesi kurmak olduğunu sözlerine ekledi.