Mardin ve Batman'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen iki terörist saklandıkları evlerde yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen iki terörist saklandıkları evlerde yakalandı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı adresleri tespit edilen Şiyar Salah Hüseyin isimli terörist Midyat İlçesinde babasının evine yapılan operasyonla, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist ise Batman'da Atatürk Mahallesindeki eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve sim kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak ceza evine teslim edildi. (Selman Güneş/İHA) Kaynak: İHA