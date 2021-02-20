Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu.

Ulu Cami Mahallesi'nde devam eden restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Demirtaş, Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirtaş daha sonra, Karayolları 93. Şubesi Bakım Şefliği'nin Millet Bahçesi dönüştürülmesi projesi, Ulucami ve Işıklar mahallelerinde yer alan otogar alanlarının otopark projesi, Yeni Mahalle'de bulunan askeri lojmanların çok amaçlı kültür merkezlerinde, PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın Gelinkaya Mahallesi'ndeki anıtında incelemelerde bulundu.

Midyat'ın daha güzel ve daha yaşanılabilir bir kent olması için hep birlikte uğraştıklarını söyleyen Demirtaş, kaymakam ve belediye başkanını da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Demirtaş'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol