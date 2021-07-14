Mardin Valisi Demirtaş ilde yaşayan 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti
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Mardin Valisi Demirtaş ilde yaşayan 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Mardin Valisi Demirtaş ilde yaşayan 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz gazilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz gazilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Demirtaş, beraberinde Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Aile Sosyal ve Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Kandemir ile ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte yaralanarak, gazi olan Mustafa Atlı'yı evinde ziyaret etti.

İstanbul'da darbecilere direnirken ağır yaralanarak gazi olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Halil Algan'ı ziyaret eden Vali Demirtaş, "15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmış şehitlerimiz ve gazilerimiz; hiç şüphesiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir." dedi.

Gazilerle bir süre görüşen Demirtaş daha sonra ilde şehit aileleri ve gazilerle ilgili faaliyet yürüten dernekleri ziyaret etti.

Mardin Valisi Demirtaş ilde yaşayan 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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