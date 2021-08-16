Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu'ndan "aşı olun" çağrısı

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "aşı olun" çağrısında buılundu.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "aşı olun" çağrısında buılundu.

Kentteki 66 sivil toplum kuruluşundan oluşan federasyonun genel başkanı Mehmet Şerif Öter ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, salgına karşı açıklama yaptı.

Öter, yaptığı açıklamada, bölgede artan vaka ve buna bağlı ölümlerin artışa geçtiğini ve hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranında yüzde 100'lere ulaşıldığını söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Öter, "Başta din alimlerimize, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, meslek odalarımıza, muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize ve duyarlı olan tüm yurttaşlarımıza acil çağrı yapıyoruz. Aşı olmayan insanlara dönük kitlesel aşılanma çağrısında bulunmak hepimizin görevidir. Aşı olmayarak bizleri korona virüse kurban etmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

Öter, siyasi parti ile kurum ve kuruluşların temsilcileriyle yapacakları görüşmelerle aşı çağrısını kampanyaya dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen