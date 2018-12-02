Mardin Suni Göletin Çevresi Yağmurla Yıkıldı, 3 Köy ve 2 Mezrada Hasar

Suni göletin çevresi yağmurla yıkıldı, 3 köy ve 2 mezrada hasar

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan ve aşırı yağmur nedeniyle çevresindeki bazı bölümlerde toprak kayması ile yıkılma meydana gelen suni göletteki suyun aktığı 3 köy ve 2 mezra hasar gördü.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta yer alan Bayır köyünün Yıldız mezrasında, 1976'dan bu yana arazi sulamasında kullanılan suni göleti çevreleyen bazı bölümler, dün aşırı yağmurda toprak kayması sonucu yıkıldı. Göletteki su, Yıldız mezrası ile çevrede bulunan Doğancık, Denktaş ve Alibey köyleri ve Alibey köyünün Kurudere mezrasına aktı. Göleti çevreleyen bazı bölgelerde yıkılmaların da meydana gelmesiyle köy ve mezralar, akan su nedeniyle hasar gördü. Yaralananın olmadığı köy ve mezralardan suyun tahliyesi ile göletin onarılması için çalışma başlatıldı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ile birlikte gece saatlerinde köy ve mezralarda inceleme yaptı. Bölge sakinleriyle görüşen Kafkas, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle suyu tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Yıldız mezrasında bulunan suni göletin etrafını çevreleyen ve üzerinden yol geçen setin 14 Nisan 2017'de aşırı yağmur nedeniyle ikiye ayrılması sonucu bölgeyi yine su basmış ve mezra ikiye bölünmüştü