Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriyeRUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

30.10.2019 17:28
Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü. Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi. Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

Kaynak: DHA

VİDEO: Mardin rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
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