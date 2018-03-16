Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Kırsal Mahallelerdeki Okullara Ziyaret

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, Midyat ilçesine bağlı Çamyurt, Harmanlı, Düzgeçit, Ovabaşı ve Üçağıl İlkokulu ile Şenyurt Cumhuriyet 75. Yıl ve İmam Hatip Ortaokuluna, Ömerli ilçesine bağlı Kayaballı İlkokulu, Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe, Tepeören, Jandarma Kıdemli Binbaşı Erdoğan Özdemir, Doğanlı ve Kuyular ilkokullarına ziyaret gerçekleştirdi.

Okullarda öğrencilere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitaplar ve Türk bayrağını hediye eden Sarı, ayrıca öğrencilere, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında onları kentte misafir edeceklerinin müjdesini verdi.

Öğretmenler ve okul idareleri ile görüşen Sarı, kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sarı, okullarda güzel bir ortam sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.