Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'deki terör örgütü PKKYPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKKPYD'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKKPYD'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

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Haber-Kamera Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA