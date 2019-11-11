Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
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Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

11.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:20
Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, 'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, 'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
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