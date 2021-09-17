Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı - Haberler
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Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Kültür Sanat
Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Mardin'de Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan ve 1200 metre yükseklikteki tarihi Mardin Kalesi'nde 2021 sezonu arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı.

Mardin'de Hamdaniler tarafından 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan ve 1200 metre yükseklikteki tarihi Mardin Kalesi'nde 2021 sezonu arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı.

Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği ve MAÜ'nün bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, "Mardin Kalesi'nde Taşınır ve Taşınmaz Kültürel Mirasın Ortaya Çıkarılması Projesi" devam ediyor.

Mardin Müzesi bünyesinde ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş'ın bilimsel kazı başkanlığında 45 gün süren 2021 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş, şehrin nüvesini oluşturan Mardin Kalesi'nin tarihi ve kültürel haritasını tespite yönelik 2021 yılı kazı çalışmalarının başarı ile tamamlandığını bildirdi.

Kalede gerçekleştirilecek kazı ve bilimsel çalışmaların neticesinde kalenin bir turizm mekanı olarak şehre kazandırılabileceğini aktaran Yeşilbaş, kazıya sanat tarihi, antropoloji ve kültürel çalışmalar tezli yüksek lisans programından stajyer öğrencilerin de katılım sağladığını belirtti.

Yeşilbaş, "Kazı çalışmaları süresince çevre düzenlemeleri, konservasyon çalışmalarıyla alan koruma altına alındı. Kalenin ziyaretçilere açılması ve bölge turizmine kazandırılması amacıyla çalışmaları hassasiyetle yürüterek akademik sorumluluk bilinciyle kazı çalışmalarımı tamamladık." dedi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da kazı çalışmaları ile kalenin turizme açılacak olmasının kente artı bir değer katacağını kaydetti.

Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin Kalesi'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı - Haberler
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