Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı...

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Enver Sağlam kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Enver Sağlam 3 bin 386, AK Parti adayı Hayrettin Demir 3 bin 339, BTP adayı Tamer Boztepe 183 oy aldı.

Sağlam'ın özgeçmişi

İlk ve orta öğrenimini Yeşilli'de, liseyi Mardin'de tamamlayan Sağlam, bir dönem Yeşilli Belediye Başkanlığı, bir dönem belediye meclis üyeliği, 2 dönem de il meclis üyeliği yaptı.

Sağlam, evli ve 5 çocuk babası.

Kaynak: AA