Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Güncel

Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor Terörün yerini huzura bıraktığı Güneydoğu'da güzellikler bir bir ortaya çıkıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, dinlenme alanlarıyla ve doğa güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor

Terörün yerini huzura bıraktığı Güneydoğu'da güzellikler bir bir ortaya çıkıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, dinlenme alanlarıyla ve doğa güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Mardin Kızıltepe karayolunda havalimanına 10 kilometre uzaklıkta olan Gurs Vadisi, şelalesiyle, piknik ve dinlenme alanlarıyla vatandaşların gözdesi oldu. Kavurucu sıcakların 45 derecenin üzerine çıktığı ilçeden kaçan vatandaşlar, kendilerini kuş seslerinin arasında, şelale manzarasında ve dinlenme tesislerinin bulunduğu vadinin doğa güzelliğine bırakıyor.

"Gurs bir nefes alma yeri oluyor"

Ziyaretçilerden Fikret Özçelik, buranın bir nefes alma yeri olduğunu dile getirdi. Özçelik, "Mardin ve Kızıltepe bu bölge gerçekten de çok sıcak. Özellikle Kızıltepe çok sıcak Gurs bir nefes alma yeri oluyor. İnsan Kızıltepe'den bu dağa bakarken acaba bu dağda böyle bir yer var mı? Bu su ve tesis var. Bu açıdan buralara belediye daha özen göstermeli" dedi.

"Burası Kızıltepe için bir şanstır"

Vadide alabalık ve dinlenme tesisi işleten Sabri Aslan, doğa tutkunlarını ve ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyenleri Gurs Vadisi'ne davet ettiğini ifade etti. Aslan, "Burada millet hem pikniğe geliyor hem de dinleniyor. Bazıları balık almaya geliyor. Burası Kızıltepe için bir şanstır. Burası sıcak olduğu için gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor
Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor
Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor
Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber | Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'in saklı cenneti: Gurs Vadisi doğasıyla hayran bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 10:56:12. #1.14#

title