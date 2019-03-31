Mardin'in Nusaybin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Semire...
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Semire Nergiz 24 bin 331 oy aldı.
-Nergiz'in özgeçmişi-
Mardin Nusaybin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nusaybin'de tamamladı. 1993 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmakta.
Kaynak: AA