Mardin'in meşhur süslü atları ziyaretçilerini bekliyor
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Mardin'in meşhur süslü atları ziyaretçilerini bekliyor

Mardin'in meşhur süslü atları ziyaretçilerini bekliyor Mardin'de tarihi mekanları ziyaret eden turistlerin olmazsa olmazı haline gelen süslü atlar, normalleşme dönemine girilmesiyle beraber bakımları yapılarak ziyaretçilerini beklemeye başladı.

03.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:37

Mardin'in meşhur süslü atları ziyaretçilerini bekliyor

MARDİN - Mardin'de tarihi mekanları ziyaret eden turistlerin olmazsa olmazı haline gelen süslü atlar, normalleşme dönemine girilmesiyle beraber bakımları yapılarak ziyaretçilerini beklemeye başladı.

Tarihi Mardin sokaklarında ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen atlar, korona virüs nedeniyle kente ziyaretçi gelmeyince bir süre ahıra çekildi. Korona virüs ile mücadelede normalleşme dönemine geçilmesi ve birçok kısıtlamanın kaldırılmasıyla tarihi Mardin sokakları ziyaretçilerine kapılarını yeniden açtı. Renkli yular ve semerleriyle ilgi odağı haline gelen atların temizlik ile bakımları yapılarak, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Her gün bakımını yaptığı atıyla geçimini sağlayan at sahibi Ümran Altayhan, "Bu sene korona virüs bizi çok etkiledi, geçen yıl çok kalabalıktı. Ata binmek isteyen turistlere fotoğraf çekip, onları gezdiriyoruz. Fotoğraf çekiyoruz ve kendilerine hatıra kalıyor. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz hem de güzel bir şekilde bakım yapıyoruz" dedi.

Turistlerden ücret istemediklerini, kendilerinin gönüllerinden ne koparsa verdiklerini aktaran Hüseyin Çapar ise "Biz gelen turistlerden ücret istemiyoruz, bir lira olur iki lira olur, gönüllerinden ne koparsa veriyorlar. Bir lira da verseler ağzımızı açmayız on lira da verseler ağzımızı açmayız. Maksat onlar memnun olsun" diye konuştu.

Mardin'in meşhur süslü atları ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: İHA

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