Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:34
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA