Mardin Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Sporun Birleştirici Gücüne İnanıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ak Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla buluşma kahvaltısına katılarak burada yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne inandığını belirterek, "Sporla hem terör, hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti Nusaybin teşkilatı tarafından kırsal mahalle muhtarlarına verilen kahvaltıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve muhtarlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, hem siyasette, hem de yerelde muhtarlara çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanı olarak bölgedeki gençlik ve sporla ilgili yatırımları gözden geçiriyoruz, varsa talepleri alıyoruz. Gençlerimizin spor yapması, birbirileriyle kaynaşması çok önemlidir. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü terörün panzehri aynı zamanda spordur" dedi.

Gençlere sahip çıkmanın önemine değinen Bakan Bak, muhtarların da köydeki, mahalledeki gençlere sahip çıkmasını, gençlerin taleplerini muhtarlar aracılığıyla kendilerine iletilmesini istedi. "Terör örgütleri gençleri uyuşturucuya araç olarak kullanıyor" diyen Bakan Bak, uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlatarak, "Gençlerin hem ülkenin hem toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla iyi diyaloglar kurmak gerekiyor. Onlarla bir arada olmamız gerekiyor. O yüzden biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize verdiği talimatta 'köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın' diyor. Biz de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın ardından AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel de birer kısa konuşma yaptı. Kahvaltıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların büyük bölümü elektrik kesintilerinden şikayetçi olarak sorunun giderilmesi talebinde bulundu.