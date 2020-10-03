Mardin'e TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Osman Karahan (50) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Osman Karahan (50) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Karahan'ın, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan'ın ağabeyi olduğu belirtildi.

Kaza, gece saatlerinde Derik ilçesindeki Üçyol mevkisinde meydana geldi. Osman Karahan yönetimindeki 34 AED 58 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Şerif Boz (27) yönetimindeki 41 AEU 690 plakalı TIR çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Osman Karahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Boz'un hastanedeki tedavisi sürürken, Karahan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karahan'ın ölüm haberinin ardından hastane önünde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Hicabi Aytemür, kazada ağabeyi Osman Karahan'ı kaybeden AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ