Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi
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Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi

Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Mardin'in Derik Kaymakamlığına atanan Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır onuruna veda yemeği verildi.

Mardin'in Derik Kaymakamlığına atanan Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır onuruna veda yemeği verildi.

Bir otelde düzenlenen yemek programında konuşan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, ilde görev yaptığı süre içerisinde verdiği başarılı hizmetlerden ve özverili çalışmalarından dolayı Çakır'a teşekkür etti.

Vali Işık, görev yaptığı süre zarfında birlikte uyum içerisinde çalıştığı Kaymakam Çakır'ın yeni görev yerinde de aynı gayretli ve özverili çalışmalarını sürdüreceğine olan inancını belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Çakır ise Karaman'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Vali Işık'a, İl Genel Meclisi üyelerine ve tüm Karaman halkına teşekkür etti.

Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi
Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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Mardin'e atanan Ayrancı Kaymakamı Çakır onuruna veda yemeği düzenlendi - Haberler
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