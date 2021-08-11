Mardin'e açık hava sineması geri geliyor
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Mardin'e açık hava sineması geri geliyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'e açık hava sineması geri geliyor Mardin'de daha önce kullanımda olan ancak uzun bir süredir atıl durumda olduğu için kullanılamaz hale gelen açık hava sinemasını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlandı.

Mardin'e açık hava sineması geri geliyor

MARDİN - Mardin'de daha önce kullanımda olan ancak uzun bir süredir atıl durumda olduğu için kullanılamaz hale gelen açık hava sinemasını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlandı.

Daha önce kullanımda olan fakat uzun bir süredir atıl durumda olduğu için kullanılmaz halde bulunan Kasımiye Medresesi açık hava sinemasını kaldığı yerden devam ettirmek için yenileme çalışmaları başladı. Yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulu ve araçları ile açık hava sinemasına gelen vatandaşlar için otopark alanı yapılacak olan açık hava sinemasının yapım aşamaları Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından yerinde incelendi. Bölgenin geçmişte bir açık hava sineması olduğunu ama şu an kullanılmayacak duruma geldiğini belirten Vali Demirtaş, "Biz oraya güzel bir proje hazırladık. Yaklaşık maliyetle birlikte ihalesi yapıldı. Şu an iş yeri teslimi de yapıldı. İnşallah, kısmet olursa 1 ay içerisinde bu açık hava sinemasını bitireceğiz. Bizim tüm Mardinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burada eski günlerimizi tekrardan yad edeceğiz" dedi.

"Bir taraftan Mezopotamya ovasını bir taraftan da sinema seyredeceğiz"

İnşallah açık hava sinemasının başlamasıyla birlikte sinemayı da izleyeceklerini aktaran Vali Demirtaş, "Bizim vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde oturabileceği ahşap zeminler oluşturuyoruz. Kısmet olursa etrafını bir güzelce bir güvenli hale getireceğiz. Özellikle bu sinema platformunun olacağı yerleri de düzenleyeceğiz. Tahmin ediyorum, bir takım etkinliklerimizi de burada yapacağımızı düşünüyorum. Sadece sinema değil. Diğer açık havada yapacağımız etkinliklerimizi burada çok rahat yapacağız. Şimdiden Mardin'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mardin'e açık hava sineması geri geliyor
Mardin'e açık hava sineması geri geliyor
Mardin'e açık hava sineması geri geliyor
Mardin'e açık hava sineması geri geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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