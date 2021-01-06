Mardin'de yaralı bulunan kedi polislerin yardımıyla tedavi ettirildi
06.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:10
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedinin tedavi edilmesini sağladı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedinin tedavi edilmesini sağladı.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Derik Caddesi'nde bir kediye otomobilin çarptığını gören vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı halde buldukları kediyi tedavisi için belediye ekipleri aracılığıyla Mardin Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.
Tedavisi yapılan kedi hayvan barınağına konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız