Mardin'de Vefa Buluşması Programı

AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından, "Vefa Buluşması" programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda kuruluşundan bu yana AK Parti teşkilatlarına hizmet veren milletvekilleri, il başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları, belediye meclis üyelerini bir araya geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışma ve hizmetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin teşkilatının kuruluş süreci hakkında bilgilere vererek, 2001 yılından bu yana çok büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Mardin'e birçok hizmetin yapıldığını kaydeden Eri, şöyle dedi:



"Mardin'i bir yerden alıp başka bir yere getirdik. Mardin adeta AK Parti ile yeni ve modern bir hürriyette kavuştu. 16 yıllık Ak Parti iktidarı Mardin'i çok farklı noktalara taşıdı. Binlerce yatak kapasitesi, onlarca salonu, üniversitesi olan, su, yol sorununu çözmüş, modern hastaneleri, okulları olan büyük modern bir Mardin var."

Daha sonra programda Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Orhan Miroğlu, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış il geçmiş dönemde Seçilen milletvekilleri birer konuşma yaptı.