Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı - Haberler
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Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Midyat-İdil yolunun 3 kilometresinde meydana gelen kazada, 47 AJJ 900 plakalı Ford Transit minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Minibüsün içinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı
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Haber: Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı - Haberler
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