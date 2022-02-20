Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı - Haberler
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Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçe yolu istikametinde seyir halinde olan tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje devrildi.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçe yolu istikametinde seyir halinde olan tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe Nusaybin yolunun 5 kilometresinde meydana geldi. Tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç refüje devrildi. Tırın içinde bulunan şoför yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Seyir halindeki tır refüje devrildi... Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - 3. Sayfa

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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