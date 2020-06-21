Mardin'de teröristlere ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Gap-Rıha kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Gap-Rıha kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Sözde Gap-Rıha kırsalında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Uçar 2020-52 özel birlik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 50 kilogram un, 80 kilogram ekmek, 15 litre ayçiçek yağı, 30 kilogram toz şeker, çay, konserve gibi çok miktarda yaşam malzemesi ile montaj köpüğü ve 250 metre branda ele geçirilirdi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA