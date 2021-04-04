Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi
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Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalı Kovanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait el bombası ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalı Kovanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait el bombası ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütüne ait el bombasının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan arazi aramasında 1 adet el bombası bulundu. Tuzaklanma ihtimaline karşı el bombası patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN

Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi
Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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