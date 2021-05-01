Mardin'de tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
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Mardin'de tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

Mardin'de tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel

Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

Mazıdağı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, sokak hayvanları için seferber oluyor.

Hayvanlar için yiyecek temin eden personeller, sokak hayvanlarını besledi.

Sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla tam kapanma süreci sona erene kadar uygulamaya devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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