Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
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Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra yerini taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

(Selman Güneş/İHA)

Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Mardin'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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