Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Karaalanı Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçede etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle dün gece ısınmak için sobayı yakan Raife Erekli (44) uyuyakaldı. Aynı odada uyuyan eşi Şehmus Erekli (45) ile çocukları Bünyamin (12) ve Behçet (9) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Uyanan Şehmus Erekli, gazdan etkilendiklerini fark ederek 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.

Sağlık ekipleri zehirlenen 4 kişiyi, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.