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Mardin'de sis etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Genel

Mardin'de sis etkisini sürdürüyorMARDİN Mardin'de, dün akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mardin'de sis etkisini sürdürüyor

MARDİN Mardin'de, dün akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde sis kenti etkisi altına aldı. Yoğun yaşanan sis, gece saatlerinde görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürerek sürücülere zor anlar yaşatmıştı. Mardin, güne sisle uyanırken, yoğun sis etkisini hala sürdürüyor.

Mardin'de sis etkisini sürdürüyor

Mardin'de sis etkisini sürdürüyor

Mardin'de sis etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

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