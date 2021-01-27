Mardin'de silahlı 'arazi' kavgası: 4 üvey kardeş ile babaları yaralı
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Mardin'de silahlı 'arazi' kavgası: 4 üvey kardeş ile babaları yaralı

27.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:31
Mardin'de silahlı 'arazi' kavgası: 4 üvey kardeş ile babaları yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


- Mardin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER

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