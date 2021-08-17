Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Nusaybin'e bağlı Tekirköy yolu mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yücel Yıldız yönetimindeki 60 AJ 501 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Yıldız, aracını durdurup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla müdahale ederek yangını söndürürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

 


Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş

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