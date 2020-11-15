Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü
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Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü

15.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:40
Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü

MARDİN'in Derik ilçesinde, seyir halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, seyir halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde, Derik'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. S.S.'nin kullandığı 01 FJ 996 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden S.S., aracı durdurup, inerek, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yapılan müdahaleyle otomobildeki yangını kontrol alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı araç, hurdaya döndü.


Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü
Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü
Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü
Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü
Mardin'de otomobil, yangın sonrası hurdaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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