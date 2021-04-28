Mardin'de orta refüjler otomatik sulama sistemi ile sulanacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki orta refüjleri trafik açısından tehlike arz eden tankerli sulamadan kurtararak otomatik sulama sistemi ile sulayacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki orta refüjleri trafik açısından tehlike arz eden tankerli sulamadan kurtararak otomatik sulama sistemi ile sulayacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, trafik açısında tehlike oluşturan tankerli sulamaya son vermek için kent merkezinde bulunan Artuklu-Kabala, Artuklu-Diyarbakır ve Artuklu-Kızıltepe orta refüjlerinde otomatik sulama sistemini kuruyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan, otomatik sulama ihalesinin bir ay önce yapıldığını ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

Aslan, "Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içerisinde yine kendi imkanlarımız ile sulamaya devam edeceğiz. Bu süreçten sonra sulama işleri tamamen otomatik olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz