Mardin'de okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Sarı toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin gönül işi olduğunu, daha kaliteli bir eğitime yönetici, öğretmen, veli ve diğer paydaşların çabasıyla ulaşılabileceğini dile getirerek, "Okullarımızın eğitimini şekillendirecek olanlar sizlersiniz. Bulunduğunuz makamlar var olan problemleri çözüme kavuşturma makamıdır. Bunun için yüreğimizi ortaya koymalıyız ki yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya muvaffak olalım." dedi.

Kaynak: AA