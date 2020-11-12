Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi

12.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:28

Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi Mardin'in Nusaybin İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla 5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla 5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

Nusaybin'de farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve çalınan motosikletlerin bulunması amacıyla yaklaşık 2 aylık çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri, PTS ve KGYS görüntü incelemeleri ile arşiv araştırmaları ve 200 saatlik kamera izlemeleri sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan operasyon sonucu M.Ü., N.S., K.D., O.Ö. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosunca sorgulanan şahısların Nusaybin'de 9, farklı il ve ilçelerde de 8 olmak üzere toplamda 17 adet çalınan motosiklet hırsızlığı failleri olduğu tespit edildi.

Zanlılar, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi
Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi
Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi
Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLATİF ALTUNKAYNAK

İlgili Haberler

Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan 'Dumanlar' çetesi çökertildi
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah İlker Aksum Hazar Ergüçlü Jennifer Lopez
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:28:57. #1.14#
title