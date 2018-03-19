Mardin'de "Misafirimiz Öğretmenimiz" Etkinliği
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "4 Başlık 7 Adım" projesi kapsamında "Misafirimiz Öğretmenimiz" etkinliği düzenlendi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "4 Başlık 7 Adım" projesi kapsamında "Misafirimiz Öğretmenimiz" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik il içi gezi programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, geziye katılan Mazıdağı Kemerli İlkokulu, Kemerli Ortaokulu, Yeşilköy Çağdaş Yaşam Haldun Darbaz İlkokulu, Yeşilköy Çağdaş Yaşam Haldun Darbaz Ortaokulu öğretmenlerini makamında kabul etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman adına öğretmenlere çeşitli hediyeler veren Sarı, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Öğretmenler, ziyaretin ardından Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.