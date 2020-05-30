Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
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Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesindeki mağarada 40'a yakın insan kafatası bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kafatası ve kemiklerin tarihi dönemlere ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
30.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:27

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki bir mağarada insana ait çok sayıda kafatası ve kemik bulundu. Konuyla ilgili Mardin Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada, İrfan Yakut isimli vatandaşın dün Akyol Gülbiş Kırsal Mahallesi'ne tarihi eser aramak amacıyla gittiği mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulduğu belirtildi.

Olayla ilgili Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan müracaat üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bölgede keşif yapıldı.

35-40 CİVARI KAFATASI BULUNDU

Valilik açıklamasında keşif çalışmalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir."

Manşet

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