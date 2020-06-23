Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara
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Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara

Mardin'in Artuklu ilçesinde lise öğrencileri, dil eğitimlerini geliştirmek için Arapça on-line münazara yarışması düzenliyor.

23.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:18

Mardin'in Artuklu ilçesinde lise öğrencileri, dil eğitimlerini geliştirmek için Arapça on-line münazara yarışması düzenliyor.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nde Arapça ders gören öğrenciler, sosyal medyada okul adına açılan hesaplarda çeşitli konularda etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda münazara yarışmasında öğrenciler, "Bireyin kendini geliştirmesinde kitap okuma mı daha önemli? Yoksa İnternet ve sosyal medya bağlamında edindiği bilgiler mi daha önemlidir?' konusunu on-line tartıştı.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ferhat Adar, Kovid-19 nedeniyle sosyal medya hesapların öğrencilerin derslerinin aksamaması için eğitimlere devam ettiklerini belirtti.

Kariye günleri, özel gün ve gecelerde sohbet etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Adar, "Okulumuzda hazırlık eğitim dili Arapça olduğu için Arapça on-line münazara yaptık." dedi.

Öğrencilerin Arapça çok güzel ve akıcı şekilde konuştuklarını kaydeden Adar, şöyle konuştu:

"Bu salgın süreci başladıktan sonra öğrencilerimizin dil eğitimi gerilemesin diye onlara hocalarımız Arapça film önerilerinde bulundu. Öğrenciler yeter ki dil unutulmasın diye böyle bir çalışma yaptık bunu da devamı gelir. İnşallah bundan sonrasını daha iyi yaparız."

Öğrencilerden Gökçe Narçiçeği duzaktan eğitim sistemiyle öğretmenlerinin yokluğunun hiçbir şekilde hissetmediklerini belirterek, "Çoğu zaman rehberlikle de olsun, normal dersler için olsun sürekli yanımızda oldular." ifadesini kullandı.

11-A sınıfı öğrencilerinden Sümeyye Yıldız ise, Arapça münazara yarışmasına ilk defa katıldığını belirterek çok heyecanlı olduğunu ve soysal medya üzerinden ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını söyledi.

Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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