MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
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MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde geçen yıllarda mayıs ayı sonlarında yapılan mercimek hasadı, bu yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık bir ay önce başladı.

MARDİN'in Derik ilçesinde geçen yıllarda mayıs ayı sonlarında yapılan mercimek hasadı, bu yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık bir ay önce başladı. Çiftçi Mehmet Şerif Tekin, verimde çok düşüş olduğunu kaydetti.

Derik'te mercimek hasadı, kuraklık nedeniyle erken başladı. Kırsal Konuk Mahallesi'nde biçerdöverlerle hasadı süren mercimeğin veriminde de düşüş yaşandığı belirtildi. Mayıs ayı sonlarında yapılması gereken mercimek hasadını, ilk kez bu dönemde yaptıklarını anlatan çiftçiler, 25 ton mercimek elde ettikleri alandan, bu yıl 2 ton mahsul beklediklerini söyledi.

Mercimek hasadı için kendilerini çağırdıklarında şaşırdıklarını anlatan biçerdöver operatörü Ahmet Solmaz (45), Nisan ayının sonlarında biçerdöver için bizi çağırdıklarında, şaka yaptıklarını düşündük. Geldiğimizde baktık ki mercimek kurumuş, ama biçilmiyor. Mercimeğin boyu 3-4 santim olmuş. Mercimeğin olgunlaşmadan sararması ve biçerdöverlerle biçilmesinde sıkıntı olur. Biçerdöverin helezonu, taş ve toprağın fazla olması sebebiyle çalışmıyor. Bu nedenle, biçerdöverde biriken mercimeği, tenekeler yardımıyla römorka boşaltıyoruz dedi.

MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI
MARDİN'DE KURAKLIK NEDENİYLE MERCİMEK HASADI ERKEN BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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