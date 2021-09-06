Mardin'de kaybolan Ümüd Can'dan 3 gündür haber alınamıyor

Mardin'de kaybolan Ümüd Can'dan 3 gündür haber alınamıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz 3 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde ortadan kaybolan Ümüd Can Özden'den haber alınamıyor.

Mardin'de kaybolan Ümüd Can'dan 3 gündür haber alınamıyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz 3 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde ortadan kaybolan Ümüd Can Özden'den haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi. 3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Özden'den akşama kadar haber alınamayınca ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Özden'den 3 gündür haber alınamıyor.

Son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

Ümüd Can Özden Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş