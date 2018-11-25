Mardin'de Kadına Şiddete Karşı Pedal Çevrildi

Mardin'de valilik ve belediye işbirliğiyle "Kadına şiddet bir insanlık suçudur bisikletini al gel" etkinliği düzenlendi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi "Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına şiddet bir insanlık suçudur bisikletini al gel" etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikte "Kadına şiddete hayır" sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkına kadar pedal çevrildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ile Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül'de bisiklete binerek etkinliğe destek verdi.

"Mühim olan insana değer verme"

Etkinlikte konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kadına şiddet noktasında bisikletlerle farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak bu tür etkinliklerin süreceğini ifade eden Vali Yaman, "Sadece kadına şiddet değil mühim olan insana değer verme konusudur. İnsana değer verdiğiniz sürece bütün problemler çözülecektir. Biz kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. Anacak eğitimsizlikten kaynaklanan ve çeşitli sebeplerden dünyada olan şiddet olayları ülkemizde de görülmeye başlandı. Farkındalık için İnşallah bu noktada eğitimlerimiz farklı etkinliklerimiz devam edecek. Daha çok erkeklere eğitim veriyoruz. İnşallah kadına şiddet, çocuklarımıza şiddet, komşularımıza şiddet toplumumuzun gündeminden düşecektir. İnşallah kadına şiddet olmayan günlerde oluruz ve şiddet toplumuzun gündeminden düşer" diye konuştu.

"2 yılda 32 bin kadınla bir araya gelindi"

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül de Vali Mustafa Yaman ile birlikte yerel yönetimde yapılan çalışmalar ile sadece kadınlara değil tüm şehirde vatandaşların kalbine dokunduklarını söyledi. 2 yılda yaklaşık 32 bin kadınla bir araya geldiklerini anlatan Bingül, "2 yıl boyunca inanılmaz güzel şeyler yaptık. Şehrin ruhuna dokunduk" dedi.

Etkinliğe katılan Güneş Can da şiddete karşı seslerini duyurmak için etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, amacına ulaşmasını diledi.

Motosiklet sürücüsü Duygu Atıktı da, "Kesinlikle ve kesinlikle kadına şiddete hayır diyorum. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman eşi Gülseren Yaman ve Daire Başkanı Bingül ile etkinliğe katılanlara karanfil ve reyhan çiçeği verdi. - MARDİN