Mardin'de Jandarmadan Kadınlara Karanfil

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acırlı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarındaki kadınlara karanfil verdi.

Yolcular büyük memnuniyet duydukları bu uygulamadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kimi yolcular güvenlik güçlerine dua ederken kimileri de "Allah sizleri eksik etmesin, sizlere güç kuvvet versin, rütbelerinizi yükseltsin." şeklinde iyi dileklerde bulundu.

Yolculardan Fatma Acun, kadın jandarma ekiplerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekipler daha sonra Acırlı Aile Sağlığı Merkezinde görevli kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, personelin yanı sıra muayeneye gelen hastalara karanfil verdi.

Acırlı Aile Sağlığı Merkezinde doktor Birgül Cankurt, jandarmaya bu uygulamalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Cankurt, "İnşallah kadınlar için şiddetin olmadığı bir ortam olur. İnşallah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buna vesile olur." diye konuştu.

Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesine geçen ekipler, karanfil verdikleri kadın öğretmenlerin de bu özel gününü kutladı.

Kaynak: AA