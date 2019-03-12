Mardin'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Mardin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'ncı yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi. Törende İstiklal Marşı okuma yarışmasında anaokulu dalında birinci olan Muhammed Emin Doğru'nun sahnede ezbere okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'ncı yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 72. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Eğitim Müdürü Yakup Sarı, askeri ve emniyet personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine valilik tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Anaokulu dalında birinci olan 5 yaşındaki Altın Koza Anaokulu öğrencisi Muhammed Emin Doğru'nun ezbere okuduğu İstiklal Marşı izleyicilerden büyük alkış aldı. Tören Şehit Öğretmen Abdulvahap Yersiz İlkokulu öğrencilerince hazırlanan İstiklal Marşı temalı tiyatro gösterimi devam etti.

Program il genelinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İHA