Mardin'de işçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı
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Mardin'de işçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis ile sivil polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

28.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:24
Mardin'de işçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı

'in Artuklu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis ile sivil aracının çarpışması sonucu 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsün sürücüsü ile Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü ve Abdullah Yalçınkaya ile 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine götürüldü.

Kaynak: AA
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