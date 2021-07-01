Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

MARDİN'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli- Midyat karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 32 GA 449 ile 31 DV 702 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya