Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
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Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki araç gece karanlığında koyun sürüsüne daldı.

Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki araç gece karanlığında koyun sürüsüne daldı. Olayda 24 hayvan telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ANM 150 ve 07 LRK 14 plakalı araçlar, karşılarına çıkan koyun sürüsüne daldı. Olayda sürüde bulunan 24 koyun, çarpmasının etkisiyle telef oldu.

Kaza nedeni ile yol bir süre ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce telef olup savrulan koyunlar toplandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu
Mardin'de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:16:41. #1.15#
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