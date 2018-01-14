Mardin'de İki Aile Arasında Kavga: 15 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırına yakın Hatunlu Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda Abdulvahap Aydın, Ammar Aydın, Abdurrezzak Aydın, Erkan Aydın, Nuray Aydın, Zübeyde Aydın, Zarge Aydın, Sibel Aydın, Feride Aydın, Hatice Aydın, Suriye uyruklu İbrahim Ali, İbrahim Şerif ve Berna Ali ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.