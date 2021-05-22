Mardin'de hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı
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Mardin'de hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı

Mardin'de hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Artuklu ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaraladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otlatılan hayvanların tarlaya girmesi üzerine hayvanları otlatan kişi ve tarla sahibi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kurşunların hedefi olan Ş.Ç.(21) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olası bir kavgaya karşı mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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