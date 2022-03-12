Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, devrildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç, devrildi. Savrulan kamyonet ise kaldırımda yayalara çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çağ Çağ Bulvarı Şirin Sokak kavşağında meydana geldi. Hatalı sollama nedeniyle kamyonetle çarpıştığı öne sürülen hafif ticari araç, devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet de kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2'si kadın 3 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk mühadalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi, kamyonet yayalara çarptı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Kamyonet, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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